Karadeniz gazının akıbeti ne oldu? Son durumu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ü işaret etti - Haberler Ekonomi
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Karadeniz gazının akıbeti ne oldu? Son durumu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ü işaret etti

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Karadeniz'de bulunan 540 milyar m³'lük gazın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. İnşallah biz bu işi 2023'e yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'de bulunan 540 m³'lük gazın çıkarılması için yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı.

"2023'E YETİŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişme oldu. O gazı Türkiye'ye taşıyacak borular Filyos Limanı'na geldi. Bu süreç nasıl ilerliyor?" ve "Gaz 2023'e yetişecek mi?" sorularını şöyle cevapladı:

"Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. İnşallah biz bu işi 2023'e yetiştireceğiz."

"YENİ BİR MÜJDE DAHA GELİR Mİ?"

"Yeni bir müjde daha gelir mi?" sorusuna ise Erdoğan, "Bekliyoruz. İnşallah bütün hayalimiz, bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette. Zaten bu işi şöyle başarıyla neticelendirdiğimiz zaman, 'ekonomik performans nedir, ne değildir' diye soranlara inşallah biz oradan gereken cevabı verme imkanını yakalamış olacağız." karşılığını verdi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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