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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke olarak her geçen gün daha iyiye gittiğimizi belirterek, "Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun müjdeleri alıyorsunuz. Bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

28.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Namaz sonrası cami cemaatine seslenen Erdoğan, yeni müjdelerin sinyalini verdi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Farklı bir dönemden geçiyoruz. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olacaktır. Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım.

"YENİ MÜJDELER GELECEK"

Sağda solda konuşulanlara kulak asmayın. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim.

"SİZLERDEN DUA BEKLİYORUZ"

Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

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