Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a 6 sıfır göndermesi: Ne sen attın ya!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mevcut faiz düşürme politikasına yönelik konuşan Erdoğan, eski ekonomi bakanı olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da göndermede bulundu.

"NE SEN ATTIN YA? DÖNEMİN BAŞBAKANI OLARAK BEN ATTIM"

6 sıfır atılmasına dair Ali Babacan'a yönelik konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Benim de yakın çevremde birçok insan bunları geçmişte de savunmadılar. Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimizde, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyenler vardı. En yakınımda olanlardan bile, şu anda o da siyasette, 'kurmayacağım' dediği halde parti de kurdu. Şimdi 6 sıfır attık diye övünmeye başladı. Ne sen attın ya? Dönemin başbakanı olarak ben attım. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bakanımsın. Buna benzer birçok şeyler yaşadık."

"BİZ BU SARMALA SON VERİYORUZ"

Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren bir ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz, bu hedefe çok yakınız. Şu anda yüksek faizle sıcak para çekerek döviz kurunu baskılayıp ithalatı ucuzlatmak enflasyonla mücadele değildir. Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay da değil. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini arttırarak yapısal enflasyonu kalıcı hale getiren bir modeldir. Biz bu sarmala son veriyoruz."

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