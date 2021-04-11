Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek

Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

"Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz.

"100 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZI TÜRKİYE'YE GETİRDİK"

Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik. Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz, hamdolsun artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye, sivil toplumdan siyasete geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Covid-19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. Bu tür iyi örnekler sadece Avrupalı Türkleri değil aynı zamanda diğer göçmen topluluklara da öz güven ve cesaret aşılamaktadır. Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor.

"CHP, YALAN İDDİALARI TEKRARLAMAYI MİSYON EDİNDİ"

Türkiye'nin son 8 yıldır yaşadığı her hadise bu sinsi dinamiklerin oyunudur. Sınırlarımızın tacizinden darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler kullanılarak Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Son dönemde niçin olduğu bilinen kimi konular üzerinden başlatılan kirli kampanyaları da bu sürecin bir parçası olarak görüyoruz. Özellikle CHP yalan yanlış iddiaları sürekli tekrarlayarak kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Bugün CHP kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen, lümpenliği siyasetin merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Yalanın ve iftiranın dozu öyle bir artıyor ki milletimize olan saygımız gereği bunlara cevap vermek zorunda kalabiliyoruz.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da bir araya gelerek toplantı yaptık. Bölgemizin huzur için her iki ülkenin arasındaki anlaşmazlıkları çözmesi için gayret gösteriyoruz. Putin ile yeni turizm sezonu hazırlıklarından Suriye krizine kadar görüştük..

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HİBE

Depolarda kalan patates soğanları alıp Ramazan öncesinde dağıtmayı kararlaştırdık. 1 milyon 200 bin ton patates ve 300 bin ton soğan. Devlet olarak alalım ve hibe olarak vatandaşlara dağıtalım. Pirinci de TMO'ya talimatı verdik, çiftçilerden alıp silolarda stoklayıp uygun fiyata alımını yapıp Ramazan öncesinde çiftçilerimiz yola devam etsinler. Ramazan öncesi 81 il valilikleri vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip üreticileri sıkıntıdan kurtaracağız. Bu haberin duyulmasının ardından çiftçilerden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldık.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapanan her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir.