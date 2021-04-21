Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde 3 ayda tamamlanacağı sözünü verdiği hastanenin açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde 3 ayda tamamlanacağı sözünü verdiği hastanenin açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Edi Rama'nın Türkiye ziyareti esnasında sözünü verdiği ve 3 ayda tamamlanması talimatını verdiği hastane tamamlandı. Türkiye tarafından yapımı tamamlanan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açılış programına canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'un sosyal ve ekonomik kalkınması için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Erdoğan, "Hem 2019 Eylül ve Kasım depremleri sonrasında hem de korona virüs salgınıyla mücadelesinde hiçbir karşılık beklemeden tüm imkanlarımızla Arnavut halkının yanında olduk" diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler kapsamında Arnavutluk'un A ve B planlarının yanı sıra "Yanımızda Türkiye var" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Biz de kısa sürede başlattığımız proje ile Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştik. Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını da birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileriye taşıyarak stratejik ortaklığı resmileştirdiklerini söyleyen Erdoğan, Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararı açıkladıklarını kaydetti. Erdoğan, "Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlarla donatıp tefriş ettik. 70 milyon Euro'ya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahiptir. 6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağı ile Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Arnavut, toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet verecektir. Esasen 5 kişilik sağlık ekibimiz dün itibariyle göreve başlamıştır. Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ye da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka eklediğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir
Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir
'Kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Ünal Karaman Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:52:31. #1.14#

title