Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyarmıştı! Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyarmıştı! Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır" sözleriyle uyardığı stokçulara karşı harekete geçildi. Meclis'e sunulan 8 maddelik kanun teklifiyle stokçulara verilen cezanın üst sınırı 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarılıyor.

Son dönemlerde artan döviz kurundan dolayı birçok üründe stokçuluk yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin açıklama yaparak, stokçuluk yapanların cezalandırılacağını bildirmişti. Erdoğan'nın açıklamasının ardından beklenen kritik düzenleme için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı 'Perakende Satış Yasası'nın 18inci maddesinde yer alan stokçulara verilen cezalarda artışa gidecek.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla geçtiğimiz yıl Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu.

Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda mal ve hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara ise 500 bin TL'ye kadar ceza kesilebiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine gündeme gelen yeni düzenlemeye göre 500 bin TL'lik üst limit iki milyon TL'ye kadar çıkarılacak. 8 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada stokçulara yönelik cezanın artırılacağını, bunların mallarına el konulacağını söylemişti. Önceki gün yapılan kabine toplantısından sonra ise maliyet artışı ve kur yükselişiyle izah edilemeyecek fiyat artışı yapanlarla bilhassa stokçuluğa yönelenlerin gözünün yaşına bakılmayacağını belirtmişti. Erdoğan, "Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini duyurmuştu.

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Yorumlar (3)
Kobra Murat :Sorun stokculukmus :)). Kehanet ufuruyorum: Tuccar elindeki mali satar, ya parayi dolar yapar ya da yeni mallari Turkiye'ye getirtmez. Bu senaryoya gore bence karneye hazir olun... Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
çokomelli :Çok iyi yapıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız.. Vatanına, milletine bu hiyanetliği yapanların yaptıkları yanına kar kalmamalı. Milleti sefalete sürükleyen, zor şartlar altında bırakanlar kesinlikle cezalandırılmalı. Bizim milletimize bu reva mı ya? Araç ÖTV'leri, MTV'leri almış başını gidiyor. Muayene istasyonları hiçbir şey yapmadan vatandaşlarımızı sömürüyor. Bunları bu millete nasıl reva görürler yani... Sonuçta vatandaşını düşünmeyen sadece esnaf ya da Beş market değilmiş. Cevap Yaz 6 20 Yayından Kaldır
Suskun Demir:Belki çözüm olur hadi bakalım.. bir stokcumuz eksikti zaten Cevap Yaz 4 22 Yayından Kaldır
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