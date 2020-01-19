Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sevgi gösterisi detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti...

19.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sevgi gösterisi detaylar Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama
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