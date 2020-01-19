Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sevgi gösterisi detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sevgi gösterisi detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.