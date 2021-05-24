Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü 20 kadar büyük ABD şirketinin üst düzey yöneticileri ile Türkiye'ye yatırımı ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Microsoft ve Netflix gibi dev şirketlerinde olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle çarşamba günü akşam saatlerinde bir araya geleceği bildirildi.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edileceği belirtildi. ABD hükümetinin ise planlamada yer almadığı ifade ediliyor.

"BİDEN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ NABIZ YOKMALA"

Toplantıyla ilgili bilgi veren bir kaynak, 14 Haziran'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde yüz yüze gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde gerçekleşecek toplantının ABD'li firmalar ile nabız yoklama niteliği taşıdığını söyledi. Kaynaklardan diğeri ise, "Ankara, yerli ve yabancı katılımcılara Türkiye'nin önemli bir ortak olduğu mesajını vermek istiyor" dedi.

YATIRIMLAR KONUŞULACAK

Haberde, görüşmenin gündeminde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alacağı belirtildi. Buna göre, toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

ŞİRKETLERİN İÇİNDE MİCROSOFT VE NETFLİX GİBİ DEVLERDE VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer kaynak da, katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketlerin de bulunduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI TOPLANTIYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEDİ

ABD Ticaret Odası Sözcüsü e-posta ile yaptığı açıklamada, toplantının özel ve gizli olduğunu belirterek, daha fazla detay paylaşamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB konuyla ilgili yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki ilk görüşme 23 Nisan'da gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada telefon görüşmesinde Erdoğan ve Biden'ın "ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldığı' belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek
Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemelerine başvurular yarın başlıyor
Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemelerine başvurular yarın başlıyor
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Prens Harry Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 21:08:03. #1.14#

title