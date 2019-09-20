Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü...
Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı.
20.09.2019 04:56
Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı. - ANKARA
Kaynak: İHA