Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun testi pozitif çıktı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği bildirildi. Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia koronavirüse yakalanmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, son 6 günde 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı spor kamuoyuna bildirildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği bildirildi. Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia koronavirüse yakalanmıştı.

4 İSİM KADRODAYDI

Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 futbolcu, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı, Galatasaray maçının kadrosunda yer almıştı. Bu vakalardan sonra gözler Galatasaray'a da çevrildi.