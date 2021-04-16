Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Peki, Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Peki, Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?

CUMA NAZI SERBEST Mİ, CAMİİLER AÇIK MI?

Artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle Ramazan ayı boyunca birçok kısıtlama getirildi. Konu ile yapılan açıklamada Cuma namazı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz

16 NİSAN 2021 CUMA EZAN VAKİTLERİ

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:09

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:53

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:16

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:09

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:55

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:02

Van Cuma Namazı Vakti : 12:11

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