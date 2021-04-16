Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?

Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Peki, Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?

Türkiye'nin önündeki kritik 2 hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa çok daha sert tedbirler yolda
Türkiye'nin önündeki kritik 2 hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa çok daha sert tedbirler yolda
İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Peki, Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?

CUMA NAZI SERBEST Mİ, CAMİİLER AÇIK MI?

Artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle Ramazan ayı boyunca birçok kısıtlama getirildi. Konu ile yapılan açıklamada Cuma namazı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz

16 NİSAN 2021 CUMA EZAN VAKİTLERİ

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:09

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:53

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:16

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:09

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:55

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:02

Van Cuma Namazı Vakti : 12:11

CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ersin Korkut İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Arslan Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cuma namazı serbest mi? Bugün Camiiler açık mı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 08:59:57. #1.15#

title