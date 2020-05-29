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Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi

OSMANİYE'de çarşı merkezindeki Zafer Camii'nde, cuma namazı öncesinde şükür kurbanı kesildi.

Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi
29.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:46

OSMANİYE'de çarşı merkezindeki Zafer Camii'nde, cuma namazı öncesinde şükür kurbanı kesildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açılıyor. Bu kapsamda, camilerde ibadet yapılmasına başlanması nedeniyle hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak şükür kurbanları kesildi. Zafer Camii'ndeki programa, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, cami imam Hatibi Adem Yıldır ve Zafer Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, Müftü Tahiroğlu'nun yaptığı duanın ardından tekbirler eşliğinde kurban kesildi.Müftü Ali Rıza Tahiroğlu, vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, maske takıp, abdestlerini evlerinde alarak cemaatle, kendi getirdikleri seccade üzerinde belirli camilerin avlularında ve meydanlarda namaz kılabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun bir süredir, salgın hastalık nedeniyle camilerimizde toplu halde cuma, bayram ve teravih namazlarını eda etme gibi bir imkanımız olmadı, ara vermiştik. Hamdolsun şimdi 29 Mayıs günü cuma namazıyla birlikte, camilerimizde sosyal mesafeye, maske ve temizlik hijyen konusuna dikkat ederek ibadete açıldı. Cuma namazı için sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cami avlularına işaretlemeler yaptık ve açık alanlarda kılacağız inşallah. Yağmur yağmaz, hava muhalefeti uygun olduğu sürece cami dışındaki alanlarda, kapalı semt pazarlarımızda, Cumhuriyet Meydanı'nda ve belirlemiş olduğumuz camilerde cuma namazı kılınacak. Havanın yağışlı olması durumunda cami içerisinde kılacağız ama yine orada da sosyal mesafe kuralına uygun maske takarak, herkes kendi seccadesini getirerek cami içerisinde kılınacak. İnşallah devletimizin almış olduğu tedbirlerle bu virüs tam bitmedi, ama sona doğru geliyoruz. Bu cumada bunun için dua edeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız. Başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemini, insanlığı bu sıkıntıdan korur kurtarır diye dua ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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