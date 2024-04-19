Şok Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Şok Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor, öğle arası kaçta bitiyor?
Şok cuma günü öğle arası çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından merak edilmesi nedeniyle internet üzerinde Şok Cumadan sonra kaçta açılıyor? Sorusu ile araştırılmakta. Peki, Şok Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Şok Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor, öğle arası kaçta bitiyor?
Şok Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? sorusu, ŞOK mesai saatleri arasında oldukça merak edilmekte olan konular arasında yer alıyor. Farklı marketler arasında çalışma saatleri bölgelere göre, mağazalara göre farklı günlere göre farklılık gösterebilmektedir. Peki, Şok Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Şok Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor, öğle arası kaçta bitiyor?
ŞOK CUMADAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?
ŞOK marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan Şok zincir marketlerinin akşam kapanış saati ise 21:00. Şok cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Şok market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.