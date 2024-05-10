Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Filistin'i ve Kudüs'ü işgal etmek kaos çıkarmaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün olduğu gibi bugün de Filistin'i ve Kudüs'ü işgal etmenin sadece bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos çıkarmak demek olduğunu belirterek, "Bu yangını söndürmek, zalimlere 'dur' demek insanlık ailesi olarak hepimizin ortak görevidir." dedi.

Erbaş, Mescid-i Aksa Solmaz Akduman Camii'nde "Filistin İslam Yurdudur, Mescid-i Aksa Müslümanların Ortak Değeridir" temalı hutbe irad etti, cuma namazı kıldırdı.

Hazreti Muhammed'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkılmasını, orada yaşayan Müslümanlara destek olmayı çeşitli vesilelerle haber verdiğini aktaran Erbaş, "Zira Kudüs, İslam yurdudur. Nice peygamberin aziz hatırasını taşıyan mukaddes bir beldedir. Mübarek beldeler Mekke ve Medine bizim için ne kadar değerli ve kıymetli ise Kudüs de öyle değerlidir ve kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün Müslümanların idaresinde asırlarca barışın yurdu olduğunu söyleyen Erbaş, "Kudüs'te, Filistin'de yok edilen barış, dünya barışının da bozulmasına sebep olmuştur. Sadece Müslümanlar değil, herkes bu kadim beldede ibadetini rahatça yapabilmiş, huzur içinde yaşayabilmiş, canlarını, dinlerini, mallarını, namus ve iffetlerini korumuşlardır. Ancak işgal zamanlarında bunların hiçbirisi yaşanmamıştır." açıklamasını yaptı.

Tarihte olduğu gibi bugün de Kudüs'ün, işgal edildiği günden beri huzura ve barışa hasret olduğunu vurgulayan Erbaş, "Başta Gazze olmak üzere Filistin coğrafyasının tamamı mahzundur. Dünyanın gözü önünde Müslümanlar, çatışma, hakaret, ölüm ve zulümlerin gölgesinde yaşamaktadır. Siyonist zalimler, işgalciler, kadın, bebek, yaşlı demeden Müslümanlara soykırım uygulamaktadır. Savaş hukukunu ayaklar altına almakta, okulları, hastaneleri, mabetleri bombalamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu katliamın durması için birlikte hareket edelim"

Savaştan beslenen zalimlerin asla feraha kavuşamayacaklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

"Bugün kazandıklarını zannetseler de asıl kaybeden onlar olacaklardır. Peygamber efendimizi buyurduğu üzere, 'Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktır.' Bugün buradan vicdan sahibi bütün insanlara seslenmek istiyorum. Dün olduğu gibi bugün de Filistin'i ve Kudüs'ü işgal etmek, sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos çıkarmak demektir. Barışı değil zulmü bütün dünyaya yaymak demektir. Bu yangını söndürmek, zalimlere 'dur' demek insanlık ailesi olarak hepimizin ortak görevidir. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun mazlumun yanında yer almak, zalime karşı elden gelen her şeyi yapmaktır."

Erbaş, Filistin'i işgal edenlerin Müslümanların dağınıklığından güç bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mazlumların feryadı arşa uzanırken yegane çözüm, bizlerin bir araya gelmemiz, zulme ve işgale karşı yekvücut olmamızdır. Şu husus bilinmelidir ki Allah'ın izni ve yardımı, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanların ayağa kalkması ve ümmet-i Muhammed'in birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz kendi ülkelerinde özgürce yaşama imkanına bir gün mutlaka kavuşacaktır. Birlik olalım, barış için, masumların, mazlumların kurtuluşu için, tüm insanlık ailesi olarak bu katliamın durması için birlikte hareket edelim."

Bu haftanın Vakıflar Haftası olduğunu anımsatan Erbaş, "Bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyetidir. Peygamber efendimizden günümüze vakıflar hep var olagelmiştir. Bize düşen, bu medeniyete hep birlikte sahip çıkmaktır. Müslümanlar olarak bugün dünyanın gözü önünde katliama ve soykırıma maruz kalan Gazzeli masumları, bebekleri, kadınları zalim işgalcilerin elinden kurtarmak için tüm vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız aracılığı ile bütün imkanlarımızı seferber etmeliyiz." dedi.