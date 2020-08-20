Çukurova'da üretici ayçiçeğinin verimi ve fiyatından memnun Hasadı yapılan ayçiçeği tarlası Biçerdöverin ayçiçeği hasadı yapması Çiftçi İdris Poçulu ile röportaj Osmaniye Tarım ve Orman l Müdürü Recep Bulut ile röportajÇukurova'da üretici ayçiçeğinin verimi ve fiyatından memnunOSMANİYE - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da hasadı...

Hasadı yapılan ayçiçeği tarlası

Biçerdöverin ayçiçeği hasadı yapması

Çiftçi İdris Poçulu ile röportaj

Osmaniye Tarım ve Orman l Müdürü Recep Bulut ile röportaj

Çukurova'da üretici ayçiçeğinin verimi ve fiyatından memnun

OSMANİYE - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da hasadı süren ayçiçeğinde, ekim alanı azalmasına rağmen ürünün verimi ve fiyatı çiftçiyi mutlu etti.

Osmaniye'de verim, dekara 400 kilogram civarında

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, kentte bu yıl ayçiçeği ekimi yapılan 45 bin dekar alanda hasadın neredeyse tamamlandığını dile getirdi.

Geçen yıl 75 bin dekardan 28 bin ton ürün elde edilmişken bu sene ekim alanlarında yüzde 40'a varan azalma yaşandığını aktaran Bulut, "Buna rağmen rekolte beklentimiz 18 bin ton civarında. Geçen yıl dekar başına 365 kilogram verim alırken bu yıl 400 kilogram civarında bir verim bekliyoruz. Bu durumdan çiftçilerimiz de memnun." diye konuştu.

Kentte 30 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapan İdris Poçulu da bu yılki rekolteden memnun olduğunu, destekleme primlerinin de istedikleri seviyeye geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA