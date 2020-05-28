Çukurova'da camiler dezenfekte edildi
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Çukurova'da camiler dezenfekte edildi

Çukurova Belediyesi ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

Çukurova'da camiler dezenfekte edildi
28.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:41

Çukurova Belediyesi ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle 15 Mart tarihinde ibadete kapatılan camilerin cuma namazı için yeniden ibadete açılacağı kararının alınmasının ardından harekete geçen Çukurova Belediyesi zaman geçirmeden çalışmalara başladı. İlçedeki camilerin avluları ve içerisi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edildi.

İbadete açılacak tüm camilerde yapılan çalışmalar cami cemaati tarafından memnunlukla karşılandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Mart ayı başından itibaren sıkı bir çalışma ile ilçemizin tüm cadde ve sokaklarını ilaçlı su ile yıkadık, semt pazarlarında sosyal mesafenin korunması ile maske takılması konusunda gerekli önlemleri aldık. Faaliyetle olan iş yerleri ile sitelerde de çalışmalar yaptık. Şimdi camilerimiz bazı kurallar dahilinde ibadete açılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ortamda ibaretlerini yapabilmeleri için camilerimizde sıkı bir dezenfekte çalışması yürüttük. İnşallah bu sıkıntılı günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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