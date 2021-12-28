Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı konuk edecek

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'nci haftasında, yarın Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Müsabakaya ilişkin görüşlerini dile getiren ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya, "Ligimizin güzide ekiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Takım olarak iyi hazırlandık. Seyir zevki veren bir oyun oynamak ve kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.