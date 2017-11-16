Çukurkuyu Belediyespor Bal Ligi Yolunda İddialı

Niğde 2017-2018 sezonu 1. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Çukurkuyu Belediyespor bal ligi yolunda iddialı bir sezon geçiriyor.



15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in doğup büyüdüğü Çukurkuyu beldesinin takımı olan Çukurkuyu Belediyespor çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Ligin 4. haftasında ise 9 puan toplayarak maç eksiği ile 4. sırada bulunuyor.



Oynadığı futbol ile BAL ligi yolunda büyük adımlar atan Çukurkuyu Belediyespor toplam oynadığı 3 maçta 7 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü.



Çukurkuyu Belediyespor'un oynadığı maçlar ve karşılaşma sonuçları şu şekilde: '1. Hafta Osmanlıspor 1-2 Çukurkuyu Belediyespor, 2. Hafta Çiftlikspor 2-3 Çukurkuyu Belediyespor, 3. Hafta Ediklispor (ertelendi) Çukurkuyu Belediyespor, 4. Hafta Çukurkuyu Belediyespor 2- 0 Bor Belediyespor"



Ligin 5. Haftasında ise Çukurkuyu Belediyespor Ağcaşarspor ile karşı karşıya gelecek. - NİĞDE