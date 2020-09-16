Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira
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Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira

Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi tarafından üretilen sucuklarda at eti tespit edildi. Şirketin kendisiyle bağlantılı olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira
16.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:37

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bağlantılı olduğu öne sürülen Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi tarafından üretilen sucuklarda at eti tespit edildi.

"ORTAKLIĞIM VE HİSSEM BULUNMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili tüm gözlerin çevrildiği Cübbeli Ahmet Hoca firma ile alakası olmadığını belirtti. Söz konusu iddialar için, 'yalan ve iftira' diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar: 'Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda Lalegül ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı.' dediler" açıklamasını yaptı.

"TÜMÜ YALAN VE İFTİRADAN İBARETTİR"

Söz konusu iddiayı gündeme taşıyan gazeteciye de tepki gösteren Cübbeli, "Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir" dedi.

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