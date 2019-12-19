Cruyff'un Harika Aşırtma Golü
1981 senesinde yetiştiği kulüp olan Ajax'a dönen dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Johan Cruyff, Haarlem'e karşı attığı bu güzel aşırtma golüyle ilerleyen yaşına rağmen hala formunu koruduğunu gösteriyordu.
19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16
1981 senesinde yetiştiği kulüp olan Ajax'a dönen dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Johan Cruyff, Haarlem'e karşı attığı bu güzel aşırtma golüyle ilerleyen yaşına rağmen hala formunu koruduğunu gösteriyordu.
Kaynak: Dugout
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