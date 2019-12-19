Cruyff'un Harika Aşırtma Golü

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

1981 senesinde yetiştiği kulüp olan Ajax'a dönen dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Johan Cruyff, Haarlem'e karşı attığı bu güzel aşırtma golüyle ilerleyen yaşına rağmen hala formunu koruduğunu gösteriyordu.