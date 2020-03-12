Crivelli oyuna devam edemedi Başakşehir'in sahasında Kopenhag ile karşılaştığı maçın 73. dakikasında sakatlanan turuncu-lacivertli futbolcu Enzo Crivelli, oyuna devam edemedi ve yerini Robinho'ya bıraktı.

Başakşehir'in sahasında Kopenhag ile karşılaştığı maçın 73. dakikasında sakatlanan turuncu-lacivertli futbolcu Enzo Crivelli, oyuna devam edemedi ve yerini Robinho'ya bıraktı.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag Bu zorlu mücadelenin 73. dakikasında turuncu-lacivertlilerin başarılı forveti Crivelli, girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Fransız futbolcu, sedyeyle saha kenarına getirildi.



Crivelli'nin yerine ise Robinho oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA