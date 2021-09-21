Cristiano Ronaldo'ya danışmanından hançer! Star futbolcu dolandırıcılık kurbanı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cristiano Ronaldo'ya danışmanından hançer! Star futbolcu dolandırıcılık kurbanı

Haberler.com - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Kart şifrelerini bilen danışmanının, 200 sahte seyahat düzenleyerek 288 bin euro çaldığı tespit edildi. Eski Fenerbahçeli Nani ve Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in de bu danışman tarafından dolandırıldığı belirtildi.

Spor Arena'nın aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo'nun, birlikte çalıştığı Geostar isimli seyahat acentesinin bir çalışanı tarafından 3 yıl boyunca düzenli olarak dolandırıldığı ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo'ya danışmanından hançer! Star futbolcu dolandırıcılık kurbanı

Jornal de Noticias'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Portekizli futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat ayarladı. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarından ödeyen dolandırıcı, yıldız isimden toplamda 288 bin Euro çaldı.

Cristiano Ronaldo'nun hiç gerçekleştirmediği 200 seyahat üzerinden 288 bin Euro haksız kazanç elde eden 53 yaşındaki Maria Silva'nın aslında 2017 yılında aynı suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun bu dolandırıcılık nedeniyle özel jetle Portekiz'e giderek konuyla ilgili gizlice ifade verdiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'ya danışmanından hançer! Star futbolcu dolandırıcılık kurbanı

Maria Silva isimli dolandırıcının, yine Futbol camiasının tanınmış simaları olan eski Fenerbahçeli Nani, Beşiktaşlı Manuel Fernandes ve menajer Jorge Mendes'i de aynı yöntemle toplamda 350 bin Euro değerinde dolandırdığı ve 4 yıl ceza aldığı öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'ya danışmanından hançer! Star futbolcu dolandırıcılık kurbanı
Haberler.com - Spor Haberleri
Bu kıyas bitmez! Messi PSG'ye kabus senaryosuyla başladı, Ronaldo Manchester'a fırtına gibi giriş yaptı

Bu kıyas bitmez! Messi PSG'ye kabus senaryosuyla başladı, Ronaldo Manchester'a fırtına gibi giriş yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Murat Kurum Adnan Menderes Emmanuel Macron
Magazin Gülşen Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cristiano Ronaldo'ya danışmanından hançer! Star futbolcu dolandırıcılık kurbanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:44:25. #1.12#