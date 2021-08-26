Cristiano Ronaldo'nun transfer görüşmesi bugün İstanbul'da gerçekleşecek
Portekizli star Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester City'ye transferi için bugün iki kulübün temsilcileri İstanbul'da masaya oturacak. UEFA kura çekimleri için İstanbul'a gelecek Manchester City ve Juventus yetkilileri, Ronaldo transferini masaya yatıracak. PSG'nin Ronaldo için İstanbul'da bir son dakika sürprizi yapabileceği aktarıldı. UEFA kura çekimleri ve Ronaldo görüşmesinin yaşanacağı İstanbul'da bugün adeta futbolun kaderi şekillenecek.
Juventus'un yüksek maliyeti sebebiyle satmaya sıcak baktığı Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki geleceğine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporarena'nın haberine göre; Manchester City'nin Portekizli oyuncuya iki yıllık sözleşme teklifi ortaya çıkarken, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde PSG ile Juventus arasında sürpriz bir zirve gerçekleşeceği öne sürüldü.
SEZON BAŞINA 15 MİLYON EURO
Cristiano Ronaldo'yu yeniden Premier Lig'e getirmek isteyen Manchester City'nin iki yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Söz konusu teklife 'evet' demesi halinde Cristiano Ronaldo sezon başında 15 milyon avro kazanacak.
HAFTALIK 500 BİN EURO
Sky İtalya'nın haberine göre; Juventus, haftalık 500 bin avroluk maaş yükünden kurtulmak adına 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.