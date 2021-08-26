Cristiano Ronaldo'nun transfer görüşmesi bugün İstanbul'da gerçekleşecek

Portekizli star Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester City'ye transferi için bugün iki kulübün temsilcileri İstanbul'da masaya oturacak. UEFA kura çekimleri için İstanbul'a gelecek Manchester City ve Juventus yetkilileri, Ronaldo transferini masaya yatıracak. PSG'nin Ronaldo için İstanbul'da bir son dakika sürprizi yapabileceği aktarıldı. UEFA kura çekimleri ve Ronaldo görüşmesinin yaşanacağı İstanbul'da bugün adeta futbolun kaderi şekillenecek.