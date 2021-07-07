Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'teki İmza Töreni

Oyunculuğuyla olduğu kadar, rekor transferiyle de futbol tarihine adını yazdıran Cristiano Ronaldo, Santiago Bernabeu’da muhteşem bir törenle karşılanmıştı. Rekor transferle Real Madrid’e gelen Ronaldo’yu tam 80 bin taraftar Bernabeu Stadyumu'nun Ronaldo çığlıklarıyla inletmişti. Gelin bir zaman yolculuğuna çıkalım.