Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'teki İmza Töreni
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Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'teki İmza Töreni

Dugout - Haberler | Spor

Oyunculuğuyla olduğu kadar, rekor transferiyle de futbol tarihine adını yazdıran Cristiano Ronaldo, Santiago Bernabeu’da muhteşem bir törenle karşılanmıştı. Rekor transferle Real Madrid’e gelen Ronaldo’yu tam 80 bin taraftar Bernabeu Stadyumu'nun Ronaldo çığlıklarıyla inletmişti. Gelin bir zaman yolculuğuna çıkalım.

Oyunculuğuyla olduğu kadar, rekor transferiyle de futbol tarihine adını yazdıran Cristiano Ronaldo, Santiago Bernabeu'da muhteşem bir törenle karşılanmıştı. Rekor transferle Real Madrid'e gelen Ronaldo'yu tam 80 bin taraftar Bernabeu Stadyumu'nun Ronaldo çığlıklarıyla inletmişti. Gelin bir zaman yolculuğuna çıkalım.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'teki İmza Töreni

Kaynak: Dugout

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
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