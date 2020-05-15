Cristiano Ronaldo'nun Kariyerinin 600. Kulüp Golü 2018-19 Serie A sezonunda Juventus'un ezeli rakibi Inter'e konuk olduğu karşılaşmada Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic'in şık pasında topu sert bir vuruşla ağlara göndererek skoru 1-1'e getirirken, kendi kulüp kariyerinin de 600. golünü kaydetmiş oldu.

2018-19 Serie A sezonunda Juventus'un ezeli rakibi Inter'e konuk olduğu karşılaşmada Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic'in şık pasında topu sert bir vuruşla ağlara göndererek skoru 1-1'e getirirken, kendi kulüp kariyerinin de 600. golünü kaydetmiş oldu. Kaynak: Dugout