Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı
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Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

22.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:46

Koronavirüse yakalanan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ikinci test sonucu da pozitif çıktı. Yıldız oyuncu, 28 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde ezeli rakibi Lionel Messi'ye karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı! Marca'nın haberine göre daha önceden koronavirüs testi pozitif çıkan Ronaldo'ya ikinci bir test yapıldı ve bu testin de sonucu pozitif çıktı.

MESSI'YLE KARŞILAŞACAĞI MAÇ 8 ARALIK'A KALDI

Ronaldo böylece, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekimde oynanacak Juventus - Barcelona maçını kaçıracak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo - Messi eşleşmesi de gerçekleşmemiş oldu. İki yıldız futbolcu, 8 Aralık'ta oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelebilir.

Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

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