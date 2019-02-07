Cristiano Ronaldo'nun Annesi, Oğlunu Tecavüzle Suçlayan Kathryn Mayorga'ya Sert Çıktı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun annesi Doting Dolores Aveiro, futbol dünyasını sarsan tecavüz iddialarıyla ilgili ilk kez konuşarak oğlunu koruyan açıklamalarda bulundu. Aveiro, Ronaldo'ya güveninin tam olduğunu söyleyerek, "Oğlumu iyi tanıyorum" dedi.

"ODAYA BİR ŞEY YAPMAK İÇİN GİTTİ"

Portekiz basınına konuşan Cristiano'nun annesi, oğlunu savunurken 2009 yılında yaşanan tecavüz iddiası ile ilgili dünyayı şoke eden ifadeler de kullandı: "Kathryn Mayorga oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi. Bir şey yapmak için gitti."

"MEDYA CÜMBÜŞÜNÜ BESLEMEYİ REDDEDİYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Cristiano Ronaldo, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" demişti.

(Skor)