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Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, takıma dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, takıma dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 yendi.

Ronaldo'nun 12 yıl aradan sonra yeniden formasını giydiği Manchester United, Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 45+2 ve 62. dakikalarda Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90+2. dakikada Jesse Lingard'ın kaydettiği gollerle 4-1 galip geldi. Newcastle United'ın tek golünü 56. dakikada Javier Manquillo attı.

Bu sonuçla Manchester United 10 puana ulaştı. Newcastle United ise bir puanda kaldı.

Öte yandan günün öne çıkan diğer karşılaşmasında Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etti. Arsenal ise Norwich City'yi 1-0'lık skorla geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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