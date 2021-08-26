Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaşmaya vardı
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Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaşmaya vardı

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İspanyol AS gazetesinin son dakika haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchster City ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında şartlar görüşülüyor. Portekiz yıldızın önümüzdeki hafta İngiltere'de olması bekleniyor.

Lionel Messi'nin PSG'ye gitmesinin ardından Ronaldo'nun da Fransız ekibine imza atacağı konuşuluyordu ancak tercihi farklı oldu. Ronaldo, İspanyol AS gazetesinin son dakika haberine göre Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaşmaya vardı

SEMBOLİK BONSERVİS

Juventus, Ronaldo için kapıyı 25 milyon eurodan açtı. Ancak 10 milyon euro seviyelerinde bir bedele bu transferin sonuçlanma ihtimali fazla.

HAFTAYA İNGİLTERE'DE

Ronaldo'nun önümüzdeki hafta City formasını giymek için İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaşmaya vardı
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