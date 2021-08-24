Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Ronaldo kaç milyon Euro ve Dolar kazanıyor? Ronaldo maaşı belli oldu mu?
Messi'den sonra dünyanın en iyi ikinci futbolcusu olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'nun maaşı ne kadar, kaç TL, kaç dolar merak ediliyor. Son dakika gelen haberlere göre Juventus ve Manchester City, Cristiano Ronaldo - Gabriel Jesus takası için görüşüyor. Bunun ardından futbol severler C. Ronaldo'nun maaşını merak etti. Peki, Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor? Cristiano Ronaldo'nun maaşı ne kadar? İşte tüm bilgiler...
Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ayrılması an meselesi. Torino ekibi geçtiğimiz hafta Merih Demiral'ı da Atalanta'ya göndermişti. Takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, maçlara çıkmak istemediğini iletti. Takımın hocası Allegri, Portekizli starı kulübede oturttu. Juventus da 36 yaşındaki yıldızın maaş yükünü artık taşımak istemiyor. Bunun ardından Ronaldo'nun maaşı merak edilmişti. Peki, Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Ronaldo kaç milyon Euro ve Dolar kazanıyor? Ronaldo maaşı belli oldu mu?
CRİSTİANO RONALDO'NUN MAAŞI NE KADAR?
Cristiano Ronaldo'nun bu yılki maaşı 31 Milyon Euro'dur. TL'ye çevirdiğimizde 306.438.355,28 Türk Lirası etmektedir.
- - C. Ronaldo maaşı Euro : 31 milyon Euro
- - C. Ronaldo maaşı TL : 306.438.355,28 Türk Lirası
- - C. Ronaldo maaşı Dolar : 36.392.450,00 Dolar
EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR KİMLERDİR?
Forbes, 2020 yılının en çok kazanan erkek sporcularını açıkladı. Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla, 2020 yılının en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.
Forbes'in yayımladığı 'Dünyanın En Yüksek Ücretli Futbol Oyuncuları 2020' listesinde, FC Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Messi'yi, Juventus FC'de forma giyen Cristiano Ronaldo 117 milyon dolarla ikinci sırada takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 96 milyon dolarla Paris Saint-Germain FC'de forma giyen Neymar yer aldı. Dördüncü sırada ise ilk 10'da bulunan en genç oyuncu olduğu ifade edilen yine Paris Saint-Germain oyuncusu Kylian Mbappe 42 milyon dolarla yer aldı.
RONALDO TRANSFER Mİ OLUYOR? HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Avrupa'da yılın transfer bombası Messi ile patlamıştı ama bu takas da çok ses getirecek. Juventus ve Manchester City, Cristiano Ronaldo - Gabriel Jesus takası için görüşüyor. Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. İtalyan ekibi de onun maaş yükünden bunalmış durumda. Manchester City, Kane transferini rafa kaldırdı. Kane transferi 200 milyon euroyu aşıyor. City için Ronaldo şu an daha cazip gözüküyor. İki takım da görüşmelerde ortak zeminde buluşmuş durumda. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Manchester City, Kane transferinde geri adım attı. Sabah'ın haberine göre; 115 milyon euroluk bonservis ve oyuncunun maaşı City için şimdilik zor. 100 milyon euroya biten Jack Grealish transferinin ardından Kane dosyası kapandı gibi. Ronaldo'nun yıllık 20-30 milyon euro arasındaki maaşını karşılamak City için şu anda daha cazip gözüktü.
City, istediği verimi alamadığı Gabriel Jesus'u elden çıkartmak istiyor. Juventus da Brezilyalı santrfora sıcak bakıyor. İki dev kulübün bu takas için görüşme yaptığı konuşuluyor. Tüm şartlar düşünüldüğünde bu takasın gerçekleşme ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor.
Ronaldo'nun önceki açıklaması: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Ronaldo Real Madrid'de top koşturudğu dönemde Manchester City transferi için, "Orada oynayamam. Kalbimin bir yanı Manchester United ile atıyor. United taraftarları kalbimde. Nasıl olur bilmiyorum ama oynarsam United için oynarım" demişti.