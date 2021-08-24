Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Ronaldo kaç milyon Euro ve Dolar kazanıyor? Ronaldo maaşı belli oldu mu?

Messi'den sonra dünyanın en iyi ikinci futbolcusu olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'nun maaşı ne kadar, kaç TL, kaç dolar merak ediliyor. Son dakika gelen haberlere göre Juventus ve Manchester City, Cristiano Ronaldo - Gabriel Jesus takası için görüşüyor. Bunun ardından futbol severler C. Ronaldo'nun maaşını merak etti. Peki, Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor? Cristiano Ronaldo'nun maaşı ne kadar? İşte tüm bilgiler...