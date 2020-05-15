Cristiano Ronaldo Barcelona'ya Attığı Golle Herkesi Sakinleştiriyor 21 Nisan 2012'de oynanan El Clasico'da sahneye çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1-1 devam eden maçın 73. dakikasında Real Madrid'e galibiyeti getirecek golü atıyor ve tribünlere koşup taraftarları sakinleştiriyor.

21 Nisan 2012'de oynanan El Clasico'da sahneye çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1-1 devam eden maçın 73. dakikasında Real Madrid'e galibiyeti getirecek golü atıyor ve tribünlere koşup taraftarları sakinleştiriyor.