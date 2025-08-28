Craiova Başakşehir CANLI izleme linki var mı? Craiova Başakşehir maçı hangi kanalda?

Bu akşamki dikkat çekici karşılaşma Craiova ile Başakşehir arasında oynanacak. Heyecanın yüksek olacağı bu maçın yayın programı da netleşti. Futbol tutkunları, mücadelenin hangi kanalda ekranlara geleceğini ve canlı yayın linkine ulaşıp ulaşamayacaklarını haberimizden öğrenebilecek.

CRAİOVA – BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Uni. Craiova – Rams Başakşehir karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapacak.

CRAİOVA – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uni. Craiova – Rams Başakşehir mücadelesi, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

CRAİOVA – BAŞAKŞEHİR MAÇI SKOR DURUMU

Karşılaşma henüz başlamadı. Maçın oynanmasının ardından skor bilgileri güncellenecek.

CRAİOVA – BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ STADYUMDA?

Uni. Craiova ile Rams Başakşehir arasındaki bu önemli mücadele, Romanya'da bulunan Stadionul Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanacak.