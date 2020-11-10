"Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının sonuçları paylaşılacak
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"Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının sonuçları paylaşılacak

10.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:58

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde hazırlanan "Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının bulguları kamuoyu ile paylaşılacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde hazırlanan "Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının bulguları kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜSİAD açıklamasına göre, Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamak amacıyla hazırlanan araştırmanın bulgularının paylaşılacağı etkinlik, 13 Kasım 10: 00'da çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Doç. Dr. Emel Memiş tarafından yürütülen ve işletmeler nezdinde yapılan ankete dayanarak hazırlanan araştırma, Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamayı ve kriz dönemlerinde özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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