"Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının sonuçları paylaşılacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde hazırlanan "Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının bulguları kamuoyu ile paylaşılacak.