Covid 19 Salgını Sonrası Bilişim Sektörünü Bekleyen Fırsatlar Neler? Teracity Yazılım İş Ortakları Yöneticisi Erdal Cem Özdemir, Covid-19 salgını sonrası bilişim sektörünü bekleyen fırsatların neler olduğunu aktardı.

Teracity Yazılım İş Ortakları Yöneticisi Erdal Cem Özdemir, Covid-19 salgını sonrası bilişim sektörünü bekleyen fırsatların neler olduğunu aktardı. Pandemi sürecinin etkilerini bu yıl içerisinde ve 2021 yılında hissedeceğimizi belirten Özdemir, ekonomik daralmanın boyutlarının da %15-%20 bandında olabileceğini ekledi. Bilişim sektörünün varlık felsefesinin çözüm üretme olduğunu söyleyen Özdemir, fırsatların doğacağını ancak dikkat edilmesi gerekenin 'süreç etkilerini iyi analiz etmek' olduğunun altını çizdi. Özdemir, sürecin dünyada önemli bir deneyim olduğunu "Dijital Dönüşüm" kavramıyla ilişkilendirerek ifade etti. Bu kavramın büyük etkileri olacağını artı olarak kritik noktanın 'doğru analizle doğru çözümü üretmek' anlayışının olacağı görüşünü ileterek konuşmasını sonlandırdı.