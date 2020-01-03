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Coutinho'nun Tottenham'a Attığı Müthiş Gol

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ev sahibi Bayern Münih rakibi Tottenham karşısında sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Alman ekibi adına golleri Coman, Thomas Müller ve Coutinho kaydetti.

03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:19

2019-20 B Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Bayern Münih rakibi Tottenham karşısında sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Alman ekibi adına golleri Coman, Thomas Müller ve Coutinho kaydetti.

Kaynak: Dugout

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