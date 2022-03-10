Cotton Campaign Uluslararası Koalisyonu, Özbek pamuğuna yönelik boykotu kaldırdı

Cotton Campaign Uluslararası Koalisyonunun, Özbek pamuğunu boykot etme kararını kaldırdığı bildirildi.

Özbekistan İstihdam ve Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cotton Campaign Uluslararası Koalisyonunun Özbek pamuğuna yönelik boykotu kaldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Koalisyonun bu kararı Özbek İnsan Hakları Forumu tarafından 2021 yılında Özbek pamuk hasadının bağımsız bir şekilde izlenmesinin sonuçlarına dayanarak aldığı kaydedilirken, raporda, pamuk yetiştirme ve hasadı döneminde hükümet tarafından organize edilen herhangi bir zorla çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırma vakasının tespit edilmediği aktarıldı.

Daha önce Uluslararası Çalışma Örgütü, Özbekistan'ın 2021 pamuk yetiştirme ve hasat sezonunda çocuk işçiliği ve zorunlu işçi çalıştırmayı ortadan kaldırdığını açıklamıştı.

Cotton Campaign Uluslararası Koalisyonu, 2009 yılında Özbek pamuğuna boykot ilan ederken, bunun üzerine 300'den fazla ünlü marka ve tekstil üreticisi Özbek pamuğunu boykot etme kararı almıştı.

Dünyada pamuk üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Özbekistan'da her yıl yaklaşık 3 milyon ton pamuk üretiliyor.