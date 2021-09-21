Coştu bir kere! F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor - Haberler Spor
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Coştu bir kere! F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında bonservisiyle Antwerp'e gönderdiği Frey, adeta küllerinden doğdu. İsviçreli forvet, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada tam 9 kez ağları sarstı. Sakatlıktan dönen Frey, Seraing maçındaki golüyle takımına galibiyeti getirdi. Frey, şu anda 7 maçta attığı 9 golle Belçika Ligi gol krallığı yarışında zirvede.

Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen transferlerinden biri olan Michael Frey, Belçika'yı altüst ediyor. İsviçreli forvet, 2-1 kazandıkları Seraing maçında yine gol attı.

Yaklaşık 2 ay sakatlıktan dolayı oynayamayan Frey, Antwerp'in en önemli silahı haline geldi.

Coştu bir kere! F.Bahçe'de kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor

KADIKÖY'E GELECEK

Frey, Antwerp formasıyla Avrupa Ligi'ndeki maç için tekrar Kadıköy'e gelecem ama bu kez rakip olarak. İsviçreli forvet, formuyla adeta tehlike saçıyor.

Takım arkadaşı Samatta da Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a gol attı. İki futbolcunun Kadıköy'de göstereceği performans merak konusu oldu.

Coştu bir kere! F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
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