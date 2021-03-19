COŞKUN SABAH'IN TELİF DAVASI: "TELİF HAKLARINDA İHLAL OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

ÜNLÜ Sanatçı Coşkun Sabah'ın "Ağlamak istiyorum", "Beni unutma", "Haberin var mı?" ve "Kör aşık" adlı şarkı albümlerini internette telif hakkı ödenmeden izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla Emre Plak'ın sahibi Hüseyin Emre'ye açtığı maddi ve manevi tazminat davasına...

ÜNLÜ Sanatçı Coşkun Sabah 'ın "Ağlamak istiyorum", "Beni unutma", " Haber in var mı?" ve "Kör aşık" adlı şarkı albümlerini internette telif hakkı ödenmeden izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla Emre Plak'ın sahibi Hüseyin Emre 'ye açtığı maddi ve manevi tazminat davasına bilirkişi raporu ulaştı. Raporda "Telif haklarında ihlal olduğu tespit edilmiştir" denildi. Mahkeme de bilirkişinin sunduğu rapor hakkında, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'nden (MÜ-YAP) görüş alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı. Hukuk bilirkişilerinin "Telif haklarında ihlal olduğu tespit edilmiştir" yönünde hazırladığı rapor mahkemeye ulaştı. Rapora ilişkin beyanda bulunmaları için avukatlara söz verildi. Davacı Çoşkun Sabah'ın avukatı mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda dijital haklara ihlal oluştuğu görülmektedir. Hukuk bilirkişileri bu yönde görüş bildirmiştir. Hukuk sektöre değil, sektör hukuka uyum sağlamalıdır. Ödenecek telif ücretinin belirlenmesi için yeni bir heyet oluşturulmasını talep ediyoruz" dedi.

"MÜVEKKİLİM TÜM GELİRLERİNİ ALBÜMLERE HARCAMIŞTIR"

Davalı Hüseyin Emre'nin avukatı "Sektör bilirkişileri Çelik Erişçi ve Fatih Uslu'nun tespitleri doğrultusunda davanın reddedilmesini talep ederiz. Raporda da belirtildiği gibi davacı ve davalı arasında yapılan albüm sözleşmelerinden fiziki satışlar için herhangi bir paylaşım oranı öngörülmemiş olup, davacı tüm mali haklarını müvekkilime devretmiştir. Sözleşme yapılan dönemde müvekkilim tüm mali olanaklarını ve gelirlerini bu yönde sarf etmiş ve harcamıştır. Huzurdaki dava hakkın kötüye kullanılması niyetindedir, ayrıca dijital haklarla ilgili telif geliride meslek birliği olan Müyorbir ve Mesam'dan telif almaktadır. Bu nedenle sektör bilirkişisi görüşleri dikkate alınarak davanın reddini talep ediyoruz" diye konuştu.

MÜ-YAP'TAN GÖRÜŞ SORULACAKMahkeme, bilirkişinin hazırladığı rapor hakkında MÜ-YAP'tan görüş sorulmasına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi. Öte yandan yaklaşık 5 yıldır süren davada, farklı tarihlerde sektör bilirkişilerinin ve hukuk bilirkişilerinin hazırladığı raporlar dosyaya girmişti.

DAHA ÖCEDE DAVALIK OLMUŞLARDISanatçı Coşkun Sabah, daha öncede İstanbul Fikri ve Sinai Ceza Mahkemesi'nde aynı albümlerin internette izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla Emre Plak Şirketi'ne dava açmıştı. Mahkeme, Emre Plak'ın sahibi Hüseyin Emre'yi davadan beraat ettirmişti. Çoşkun Sabah'ın avukatlarının bu kararı bir üst mahkemeye taşıması üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı, buradaki dava halen devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı