Çorumda çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği alanları hızla artıyor Çorum'da Obruk baraj bölgesi ve Kızılırmak havzasında bulunan köylerde yoğun olarak üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinin hasat dönemi başladı.

Çorum'da Obruk baraj bölgesi ve Kızılırmak havzasında bulunan köylerde yoğun olarak üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinin hasat dönemi başladı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'la beraber hasat yapılan çerezlik ayçiçeği harmanlarında çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, çiftçilerin talep ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Çerezlik ayçiçeği tarım arazilerini inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Bölgenin ikliminin çerezlik ayçiçeği üretimi için oldukça elverişli olduğunu söyledi.

Çorum'da üretilen ay çekirdeklerinin irilik, kalite ve aroma bakımından yüksek seviyede olduğunu kaydeden Sarı, İlimizde yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan ayçiçekleri, tarlalardan toplandıktan sonra kurumaya bırakıldı. Çorum çerezlik ay çekirdeği üretiminde önemli üretici durumuna gelmiştir" dedi.

Bu yıl 10 bin dekar alanda 3 bin ton rekolte gerçekleştiğini söyleyen İl Müdürü Sarı, "Fiyatlar kalite değerlerine göre kilogramda 8 ile 10 TL arasında alıcı buluyor. İlimiz tarım ekonomisine 21 milyon TL civarında katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuruyemiş sektörümüzün bu ürünü işleyip, iç piyasaya satması ve ihraç etmesiyle rakamlar daha da yükselecektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda ekim nöbeti uygulamaları ile çerezlik ayçiçeği üretiminde verim, kalite ve rekolte anlamında devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'da, "Sahada sorunların anında ve yerinde değerlendirilerek çözüm üretilmesi bizim için en güzel uygulamadır. İnşallah çerezlik ayçiçeği üretimimiz artarak devam eder ve Çin'den çekirdek almadan daha kalitelisini ülkemizde yetiştiririz. Biz üretici olarak elimizden geleni yapıyoruz. İlimizde yetişebilecek durumda olan her türlü tarımsal ürünü üretiyoruz. Önceleri bu ürünleri pazarlama sıkıntısı yaşıyorduk. Ama son yıllarda bölgemizin pazar problemi ortadan kalktı. Şu anda ürünlerimize talep çok fazla, bu da üreticimize olumlu yansıyor. Çiftçilerimizin hasat döneminde yüzlerinin gülmesini ürünlerinde bolluk ve bereket bekliyoruz." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA