Çorum'un 6 sulama projesi ihale edilecek

ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'daki 6 sulama projesinin şubat ayı içinde ihale edileceğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla sulu tarıma önem verdiklerini belirtti.

AK Parti iktidarında sulanabilir arazilerin çoğaldığına dikkat çeken Kaya, şubatta yapılacak 6 ihale ile Çorum'daki sulanabilir arazi miktarının artacağını vurguladı.

Kaya, ihalesi yapılacak sulama projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Boğazkale Göleti ve Sulama Projesi 390 hektar, Boğazkale Emirler Göleti ve Sulama Projesi 162 hektar, Bayat Çayköy Göleti ve Sulama Projesi 329 hektar alanı sulayacak ve ihaleleri 16 Şubat'ta yapılacak. Ortaköy Yükderesi Göleti ve Sulama Projesi 399 hektar, Kargı Kavakçayı Göleti ve Sulama Projesi 106,60 hektar ile Dodurga Alpagut Göleti ve Sulama Projesi 39 hektar alanı sulayacak ve ihaleleri 17 Şubat yapılacak."

Çorum'da sulanabilir tüm arazileri suyla buluşturmakta kararlı olduklarının altını çizen Kaya, "Tüm bu projelerimiz, yapılacak ve planlana projelerimize destek veren DSİ Genel Müdürümüz Sayın Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve her daim Çorum'a ve Çorumluları destek ve müjdeleri ile onurlandıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.