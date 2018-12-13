Çorum'da Yollar Buz Tuttu, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

ÇORUM'da, etkili olan kar sonrası meydana gelen buzlanma, hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan yollarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Çorum'da etkili olan kar sonrasında buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar buz tutan yolda kayarken, çevredekiler ise sürücülere yardım etti. - Çorum