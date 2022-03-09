Cornelius, şampiyonluğu gol krallığıyla taçlandırmak istiyor

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Andreas Cornelius,şampiyonluğu gol krallığıyla taçlandırmak istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de attığı 12 golle bordo-mavili takımın en golcü oyuncusu olan Cornelius, gol krallığı sıralamasında ise 13 gollü oyuncular Aktaş Hatayspor'dan El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Dilan Bozok'un ardından Fatih Karagümrük'den Pesic ile birlikte 12 golle aynı gol sayısını paylaşan Danimarkalı oyuncu sezon sonunda şampiyonlukla birlikte gol krallığını da hedefliyor.

Cornelius, kulüp dergisine Trabzonspor'a imza atmadan önce başka kulüplerden de teklif aldığını ifade ederek, "Teklifin yanında ilgiden de bahsedebiliriz. Transfer dönemi boyunca sizinle ilgilenen ve doğrudan teklif yapan kulüpler olabiliyor. Bunların yanı sıra ciddi olarak İtalya'dan bir teklif almıştım. Oraya da gidebilirdim ama benim tercihim Trabzonspor ve Trabzon şehrine gelmek yönünde oldu." dedi.

Trabzonspor'a transfer olduğunda hedefinin ligin zirvesinde olmak olduğunu belirten Cornelius, "Takımımızın mevcut konumuna baktığımız zaman aslında bunu gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Ama ligin şu anki durumuna baktığımızda bizim hayalimizden de beklentimizden de çok öte bir durum. Çok daha iyisini yapıyoruz. Bu sebeple buraya gelmiş olmaktan ve burayı tercih etmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çıktığım yolda başarılı bir şekilde ilerlemek beni de herkes gibi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Lig sonunda gol kralı olmak istediğini ancak takımın şampiyonluğunun bireysel başarıdan daha önemli olduğunu vurgulayan Cornelius, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada hep beraber harika bir sezon geçiriyoruz. Harika bir stadyumumuz var ve gerçekten gördüğüm en iyi taraftara sahibiz. Takımla birlikte bu sezonu burada yaşayabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Her oyuncunun sezon boyunca kişisel hedefleri oluyor ve bunları gerçekleştirebilmek için mücadele ediyor. Benim de bir santrfor oyuncusu olarak hedefim gol kralı olabilmek. Ama her şeyden önemlisi, bu sezon en büyük hedefimiz şampiyon olabilmek. Oyuncular bireysel hedefler sahip olabilirler ama en önemlisi takımın hedefidir. Umarım sezon sonu şampiyon olup benim de gol krallığımla bunu taçlandırırız. Şampiyonluğu görmeyi tüm takım, teknik ekip ve camia olarak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta çok önemli." - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor