Cornelius resmen Trabzonspor'da
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Cornelius resmen Trabzonspor'da

Cornelius resmen Trabzonspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu.

Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu.

Trabzonspor, Parma forması giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp transferi sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve futbolcunun özel uçakla Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

-İHA-

Cornelius resmen Trabzonspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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