Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Çorlu Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Çorlu Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dernek Başkanı Arcan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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