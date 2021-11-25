Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
Çorlu Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Çorlu Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Ahmet Arcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dernek Başkanı Arcan'a yeni görevinde başarılar diledi.
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