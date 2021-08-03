Çorlu'da "Ziya Kaptan" anısına basketbol turnuvası düzenlendi
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Çorlu'da "Ziya Kaptan" anısına basketbol turnuvası düzenlendi

Çorlu'da 'Ziya Kaptan' anısına basketbol turnuvası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde takım arkadaşları, geçen ocak ayında hayatını kaybeden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç anısına basketbol turnuvası düzenledi.

Çorlu ilçesinde takım arkadaşları, geçen ocak ayında hayatını kaybeden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç anısına basketbol turnuvası düzenledi.

Emlak Konutları mevkisindeki Nazım Hikmet Ran Parkı'nda bulunan basketbol sahasında iki potada gerçekleştirilen turnuvada 3'er kişilik gruplardan oluşan takımlar, büyük erkekler, ümit erkekler, genç erkekler, küçük erkekler ve bayanlar kategorilerinde mücadele etti.

Birbirinden güzel maçlara sahne olan Ziya Berhan Kılıç Sokak Basketbolu Turnuvası'nda derece elde eden takımlara hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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