Çorlu Belediyesi zirve takibini sürdürüyor

25.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:24

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde oynanan maçta Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) konuk ettiği Beylikdüzü Basketbol takımını farklı bir skorla yenerek zirve takibini sürdürdü.



Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Dorukhan Kalyoncu, Ali Osman Kanık ve Taylan Özgür Ülten hakem üçlüsü görev aldı.



İlk periyodu 24-10 gibi farklı bir skorla üstün tamamlayan ÇBSK, ikinci periyotta potasında 23 sayı görmesine karşın 19 sayı üreterek soyunma odasına 10 sayı farkla 43-33 önde girdi. Üçüncü periyoda da hızlı başlayan ve bu bölümü 18-8'lik skorla geçen Çorlu Belediyesi son periyodu da 16-10 önde kapatarak maçı 26 sayı farkla 77-51 üstün tamamlayarak zirve takibini sürdürdü.



Çorlu'da oynanan basketbol maçlarının sıkı bir takipçisi olan ve basketbol takımının daima yanında olan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da tribünde yerini alanlar arasındaydı. Maçı heyecanla takip eden Başkan Sarıkurt, maç sonunda soyunma odasına indi ve galibiyet sevincini sporcularla birlikte omuz omuza doyasıya yaşadı.



Oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Sarıkurt, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Çorlu'yu en iyi şekilde temsil eden sporcularla gurur duyduğunu ifade ederek Çorlu Belediyesi olarak her daim takıma destek olacaklarını belirtti.



Ligde maç eksiği ile 5. Sırada yer alan Çorlu temsilcisi gelecek hafta maçında 30 Kasım 2019 tarihinde İzmir Altındağ Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maçta Bornovva Bossan takımı ile karşılaşacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA