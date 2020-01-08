Copernicus: 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçti

08.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34

Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği gözlemleme kurumu (Copernicus Climate Change Service), 2019'un küresel çapta, rekor düzeyde en sıcak ikinci yıl ve son 10 yılın da en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.



Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayınlanan veriler, geçen yılki sıcaklığın, 2016'yı sadece bindelik bir oranla geriden takip ettiğini ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle