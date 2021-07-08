Copa Amerika 2021 final maçı ne zaman, saat kaçta? Kupa Amerika finale kim çıktı, kaldı? Arjantin-Brezilya Kupa Amerika final maçı hangi kanalda?

Copa Amerika yarı final maçlarının ardından finale çıkacak takım belli oldu. Buna göre finalde efsane 2 takım karşılaşacak. Peki, Copa Amerika final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Copa Amerika finali hangi kanalda verilecek? Canlı yayını var mı? Final maçı ne zaman olacak?