Copa America günün maçları! 6 Temmuz Kupa Amerika 2021 bugün ve yarın hangi maçlar var, en yakın maç saat kaçta, ne zaman?

Copa America tüm hızıyla devam ediyor.Yarı final maçlarına geçildi. Peki, günün maçları neler? Kupa Amerika maçları nelerdir? 6 Temmuz Salı günü hangi maçlar oynanacak? Maçlar kaç kaç bitti? Arjantin ve Brazilya finale çıktı mı? Copa Amerika günün maçları kaç kaç tamamlandı?

Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa America heyecanla devam etmektedir. Peki, bugün hangi maçlar var? Güney Amerika Futbol Şampiyonası Arjantin'in maçı kaç kaç bitti, Arjantin kaç puanda? Brezilya'nın maçı kaç kaç bitti? Brezilya kaç puanda? Kupa Amerika maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var? 6 Temmuz tüm maçlar ve sonuçları!

COPA AMERİCA MAÇLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Maçlar genellikle gece saatlerinde yayınlanıyor. Genellikle günde 2 maç yapılıyor ve ilk maç gece 00:00 'da başlarken diğer maç ise gece saat 03:00 'da başlamaktadır.

COPA AMERİKA 2021 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Copa America maçları ülkemizde Haber Global ekranlarında canlı olarak veriliyor. Saat farkından dolayı maçlar genellikle gece saatlerinde oynanmaktadır. Maç özetlerini Haber Global'ın Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

6 TEMMUZ COPA AMERİKA GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Bugün Copa Amerika yarı final ilk mücadelesi oldu. Yarın gece vakitlerinde ise diğer yarı final maçına geçilecek.

Bugünkü maçın sonucu:

Brezilya 1 - 0 Peru

Buna göre Brezilya finale çıkmıştır. Brezilya bugünkü Arjantin-Kolombiya maçının kazananı ile finalde karşılaşacak.

Yarı final diğer maçı:

Arjantin - Kolombiya (7 Temmuz gece saat 04:00'da başlıyor.)

YARI FİNAL COPA AMERİKA MAÇLARI SAAT KAÇTA OLACAK?

Kupa Amerika maçları gece saatlerinde oynanıyor. Yarı final Copa Amerika maçları şöyle: