Copa America günün maçları! 28 Haziran Kupa Amerika 2021 bugün ve yarın hangi maçlar var, saat kaçta, ne zaman?
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Copa America günün maçları! 28 Haziran Kupa Amerika 2021 bugün ve yarın hangi maçlar var, saat kaçta, ne zaman?

Copa America günün maçları! 28 Haziran Kupa Amerika 2021 bugün ve yarın hangi maçlar var, saat kaçta, ne zaman?
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Copa America tüm hızıyla devam ediyor. A ve B grup maçları oynanıyor. Peki, günün maçları neler? Kupa Amerika maçları nelerdir? 28 Haziran Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? Maçlar kaç kaç bitti? Arjantin ve Brazilya'nın maçları tamamlandı mı? Copa Amerika günün maçları kaç kaç tamamlandı?

Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa America heyecanla devam etmektedir. Peki, bugün hangi maçlar var? Güney Amerika Futbol Şampiyonası Arjantin'in maçı kaç kaç bitti, Arjantin kaç puanda? Brezilya'nın maçı kaç kaç bitti? Brezilya kaç puanda? Kupa Amerika maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var? 28 Haziran tüm maçlar ve sonuçları!

COPA AMERİCA MAÇLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Maçlar genellikle gece saatlerinde yayınlanıyor. Genellikle günde 2 maç yapılıyor ve ilk maç gece 00:00 'da başlarken diğer maç ise gece saat 03:00 'da başlamaktadır.

COPA AMERİKA 2021 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Copa America maçları ülkemizde Haber Global ekranlarında canlı olarak veriliyor. Saat farkından dolayı maçlar genellikle gece saatlerinde oynanmaktadır. Maç özetlerini Haber Global'ın Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

28 HAZİRAN COPA AMERİKA GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Bugün Kupa Amerika'da 2 maç oynandı. Maçlar ve sonuçları şu şekilde:

Venezuela 0 - 1 Peru (Maç bugün saat 00:00 'da başladı.)

Brezilya 1 - 1 Ekvador (Maç bugün saat 00:00 'da başladı.)

EN YAKIN COPA AMERİKA MAÇLARI SAAT KAÇTA OLACAK?

Kupa Amerika maçları gece saatlerinde oynanıyor. En yakın Copa Amerika maçları şöyle:

Bolivya - Arjantin (29 Haziran Salı saat 03:00)

Uruguay - Paraguay (29 Haziran Salı saat 03:00)

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Copa America günün maçları! 28 Haziran Kupa Amerika 2021 bugün ve yarın hangi maçlar var, saat kaçta, ne zaman? - Haberler
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